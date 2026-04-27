GBL: Διά του τρία μοιράστηκε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 17:13
Η κανονική περίοδος της GBL ολοκληρώθηκε, με τρεις παίκτες να αποσπούν το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.

Η 26η και τελευταία στροφή για την GBL ολοκληρώθηκε με τρεις παίκτες να κερδίζουν το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ντέβον Γκραντ και Μπράις Τζόουνς συγκέντρωσαν 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και να μοιράζονται από κοινού το βραβείο του πολυτιμότερου.

Για τον «Ρόγκα» είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει το εν λόγω βραβείο, μετά από εκείνο της 9ης αγωνιστικής ενώ για τους Γκραντ και Τζόουνς ήταν η πρώτη.

Συνολικά τα στατιστικά των κορυφαίων της 26ης αγωνιστικής:

Ρογκαβόπουλος vs Μύκονος: 15 πόντοι (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κόψιμο.

Τζόουνς vs Πανιώνιος:  17 πόντοι (10/10 βολές, 2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 11 κερδισμένα φάουλ.

Γκραντ vs Ηρακλής: 26 πόντοι (3/3 βολές, 1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

 



