Αταμάν: «Τα play-off και του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι δύσκολα»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τα playoffs που έχει μπροστά της η ομάδα του, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν στη Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του και πήρε την νίκη στην τελευταία αγωνιστική της regular season πήρε την νίκη επί της Μυκόνου και πλέον άπαντες στην ομάδα σκέφτονται τη σειρά με τη Βαλένθια, αλλά και τα επόμενα playoffs. Όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Φυσικά δεν είναι εύκολο να παίζεις τέτοιου είδους ματς στο πρωτάθλημα γιατί το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει καμία ομάδα και εμείς έχουμε και τα play-off μπροστά μας. Μοιράσαμε τα λεπτά, παίξαμε σε κάποιες στιγμές, ειδικά στην επίθεση, ωραίο μπάσκετ και πήραμε τη νίκη».

Για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος: «Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολη κανονική περίοδος για πολλές ομάδες. Είχαμε αποτελέσματα-εκπλήξεις και τώρα είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα χρόνια. Τα play-off θα είναι δύσκολα».