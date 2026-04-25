Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 18:02
BASKET LEAGUE / Άρης

Το «Nick Galis Hall» κατάμεστο από νωρίς. Ο αγώνας του Άρη με τον Πανιώνιο πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τα φώτα στραμμένα στις υψηλές παρουσίες της αναμέτρησης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Θανάση και τη μητέρα τους, Βερόνικα, βρίσκονται από νωρίς στο «Αλεξάνδρειο». Παρέα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Όπως είναι λογικό γνώρισαν την αποθέωση. Ο Γιάννης χαμογελαστός άκουγε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του. Από την εξέδρα μάλιστα, ακούστηκε ένα ευρηματικό σύνθημα με αποδέκτη τον «Greek Freak»:

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει.

Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη»!

 

Οι δηλώσεις του εντυπωσιασμένου Γιάννη Αντετοκούνμπο: 



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved