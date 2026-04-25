Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Χωρίς Νάναλι κόντρα στον Ολυμπιακό
Intime
Ιωάννης Χονδρός Ιωάννης Χονδρός 25 Απριλίου 2026, 16:29
BASKET LEAGUE

AEK: Χωρίς Νάναλι κόντρα στον Ολυμπιακό

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο στρατόπεδο της «Βασίλισσας», με τον Τζέιμς Νάναλι να απουσιάζει από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (25/4, 18:15) λόγω διαστρέμματος στην αριστερή ποδοκνημική.

Χωρίς την παρουσία του Τζέιμς Νάναλι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη «SUNEL Arena» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της GBL.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος Αμερικάνος υπέστη διάστρεμμα αριστεράς ποδοκνημική, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της  ΑΕΚ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό: Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραίκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο Νάναλι αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της φετινής ΑΕΚ, με τον 35χρονο να έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 17 παιχνίδια.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved