AEK: Χωρίς Νάναλι κόντρα στον Ολυμπιακό

Intime

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο στρατόπεδο της «Βασίλισσας», με τον Τζέιμς Νάναλι να απουσιάζει από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (25/4, 18:15) λόγω διαστρέμματος στην αριστερή ποδοκνημική.

Χωρίς την παρουσία του Τζέιμς Νάναλι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη «SUNEL Arena» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της GBL.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος Αμερικάνος υπέστη διάστρεμμα αριστεράς ποδοκνημική, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό: Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραίκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο Νάναλι αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της φετινής ΑΕΚ, με τον 35χρονο να έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 17 παιχνίδια.