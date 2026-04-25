Απίστευτη ατυχία για Άπλμπι (Video)

Ο παίκτης της Μυκόνο γύρισε το πόδι του πατώντας το πόδι του διαιτητή και πέρασε εκτός αγώνα.

Απίστευτη ατυχία για τον Απλμπί ο οποίος στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου πέρασε εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο παίκτης της Μυκόνου πήρε το ριμπάουντ, έδωσε στον Μάντζαρη και κάνοντας πλάγιο βήμα, πάτησε το πόδι του διαιτητή που ήταν πίσω του με αποτέλεσμα ν γυρίσει τον αστράγαλό του.

Ο Απλμπι πέρασε εκτός υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του και μένει να δούμε εάν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στον αγώνα.