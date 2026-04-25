Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίστευτη ατυχία για Άπλμπι (Video)
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 16:28
BASKET LEAGUE

Ο παίκτης της Μυκόνο γύρισε το πόδι του πατώντας το πόδι του διαιτητή και πέρασε εκτός αγώνα. 

Απίστευτη ατυχία για τον Απλμπί ο οποίος στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου πέρασε εκτός λόγω τραυματισμού. 

Ο παίκτης της Μυκόνου πήρε το ριμπάουντ, έδωσε στον Μάντζαρη και κάνοντας πλάγιο βήμα, πάτησε το πόδι του διαιτητή που ήταν πίσω του με αποτέλεσμα ν γυρίσει τον αστράγαλό του. 

Ο Απλμπι πέρασε εκτός υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του και μένει να δούμε εάν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στον αγώνα. 



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved