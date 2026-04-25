ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ημέρα γεμάτη εκπλήξεις και δώρα στη SUNEL Arena | Όλες οι λεπτομέρειες

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής στην GBL, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να έχει ετοιμάσει διάφορες εκπλήξεις και δώρα για τον κόσμο που θα βρεθεί στη SUNEL Arena.

Η αναμέτρηση είναι περισσότερο… πρόβα τζενεράλε για το BCL Final Four 2026 για τους «κιτρινόμαυρους». Πριν από το τζάμπολ, η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ετοιμάζει διάφορες εκπλήξεις και δώρα για τους φίλους της ομάδας, στους οποίους έκανε κάλεσμα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Έχουμε αγώνα σήμερα και δεν πρέπει να λείψει κανείς! Εσύ έκλεισες τη θέση σου;

Μετράμε αντίστροφα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, οποίος θα διεξαχθεί σήμερα (25/04) και ώρα 18:15

Οι εκπλήξεις και τα δώρα από τους χορηγούς της «Βασίλισσας» δεν θα λείψουν και από το σημερινό αγώνα. Πιο συγκεκριμένα:

Στην κεντρική είσοδο του γηπέδου, εξωτερικά, θα μπορέσετε να κάνετε και εσείς σουτάκια και η Ομάδα της Orizon θα δώσει Super δώρα.

Εσωτερικά του γηπέδου, θα σας περιμένει και η ομάδα της Allianz με το “Allianz Scan & Win” και ίσως να είσαι εσύ ένας από του τυχερούς που θα κερδίσει μεταξύ άλλων δώρων και ένα iphone.

Τα Lucky seats από τη L’oreal Men Expert επιστρέφουν για 10 τυχερούς που θα βρουν στη θέση τους κολλημένα τα Lucky stickers και θα τα ανταλλάξουν με μια τσάντα γεμάτη προϊόντα της HYDRA ENERGETIC σειράς. Επίσης, εκτός από τους δέκα αυτούς τυχερούς όλοι οι φίλαθλοι που θα παραβρεθούν στο γήπεδο θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο μπασκετικό activation της Loreal που θα βρίσκεται στο επάνω διάζωμα και να κερδίσουν επιπλέον δώρα.

Η Nature Valley και στο σημερινό αγώνα θα κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο ένα τυχερό φίλαθλο, ο οποίος θα φύγει σε δύο ρόδες. Ακόμα ένα ποδήλατο θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν 3 τυχεροί φίλαθλοι οι οποίοι θα επιλεγούν από την promo team της Nature Valley για να σουτάρουν τρίποντα στον διαγωνισμό 3points shoot challenge του ημιχρόνου. Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο θα δοκιμάσουν τις μπάρες δημητριακών της Nature Valley, καθώς στις εισόδους των θυρών η promo team της Nature Valley θα μοιράσει προϊόντα σε όλους.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Νίκος Αρσενόπουλος θα υπογράψουν αυτόγραφα και θα φωτογραφηθούν με τους φιλάθλους της Ομάδας μας, στη μπουτίκ που βρίσκεται στην είσοδο VIP του Γηπέδου μας.

Τέλος και η Stoiximan GBL σας περιμένει σε ένα μπασκετικό photo booth.

Σας περιμένουμε όλους στις 18:15 στο γήπεδο!

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ»