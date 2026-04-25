Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μύκονο ο Σλούκας, «μέσα» ο Σαμοντούροβ – Οι ξένοι που έμειναν εκτός
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 25 Απριλίου 2026, 14:33
Ο Κώστας Σλούκας έμεινε έκτος δωδεκάδας του Παναθηναϊκού για το αγώνα με τη Μύκονο στο Telekom Center Athens – Χουάντσο και Φαρίντ οι ξένοι που έμειναν εκτός για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής στην GBL.

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, στην αναμέτρηση απέναντι στη Μύκονο, το απόγευμα του Σαββάτου (25/04).

Ο αρχηγός των «πράσινων» έμεινε εκτός δωδεκάδας κυρίως για λόγους αποφόρτισης και συντήρησης, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας κι ειδικότερα των πρώτων αγώνων με τη Βαλένθια, για τα playoffs της Euroleague.

Αντίθετα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιστρέφει στην αποστολή, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Παράλληλα, εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Το Παναθηναϊκός – Μύκονος είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (25/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.


BASKET LEAGUE

GBL: «Ζέσταμα» για Ευρώπη στην αυλαία της regular season με ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Μύκονος

GBL: «Ζέσταμα» για Ευρώπη στην αυλαία της regular season με ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Μύκονος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
13 λεπτά πριν Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
NBA
Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
34 λεπτά πριν Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
EUROLEAGUE
Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
55 λεπτά πριν Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
