Παίκτη της Euroleague «χτυπάει» ο ΠΑΟΚ: «Στο κόλπο για Παγιόλα», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάτζι
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 12:51
Παίκτη της Euroleague «χτυπάει» ο ΠΑΟΚ: «Στο κόλπο για Παγιόλα», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάτζι

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Μάτζι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αλεσάντρο Παγιόλα της Βίρτους Μπολόνια.

Την περίπτωση του Αλεσάντρο Παγιόλα τσεκάρει ενόψει καλοκαιριού ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Λουίτζι Μάτζι.

Για τον 26χρονο πόιντ-γκαρντ ενδιαφέρονται επίσης οι Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας και η Ολίμπια Μιλάνο, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίζει το δικό του χαρτί για την υπογράφη του Ιταλού.

Τη φετινή σεζόν o Παγιόλα μετράει 24 συμμετοχές με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας κατά μέσο όρο 4.0 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε 19:05 λεπτά συμμετοχής.



