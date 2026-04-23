Παίκτη της Euroleague «χτυπάει» ο ΠΑΟΚ: «Στο κόλπο για Παγιόλα», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάτζι

Την περίπτωση του Αλεσάντρο Παγιόλα τσεκάρει ενόψει καλοκαιριού ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Λουίτζι Μάτζι.

Για τον 26χρονο πόιντ-γκαρντ ενδιαφέρονται επίσης οι Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας και η Ολίμπια Μιλάνο, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίζει το δικό του χαρτί για την υπογράφη του Ιταλού.

Τη φετινή σεζόν o Παγιόλα μετράει 24 συμμετοχές με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας κατά μέσο όρο 4.0 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε 19:05 λεπτά συμμετοχής.