Ολυμπιακός - Άρης 92-81: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» επικράτηση

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, φτάνοντας στη νίκη με 92-81 απέναντι στον Άρη στο ΣΕΦ.

Στο πρώτο μέρος οι «κίτρινοι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και κράτησαν το παιχνίδι σε ισορροπία, όμως μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις και άρχισαν να ξεφεύγουν στο σκορ.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνολική εικόνα των «ερυθρόλευκων» στην επίθεση, καθώς η ομάδα λειτούργησε με πλουραλισμό και σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Είναι ενδεικτικό ότι έξι παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας την ομαδική προσέγγιση στο παιχνίδι. Παράλληλα, ο Μιλουτίνοβ ξεχώρισε στη ρακέτα, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ και προσφέροντας σημαντική βοήθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.