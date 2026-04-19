Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Άρης 92-81: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» επικράτηση
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 16:55
BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Άρης 92-81: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» επικράτηση

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, φτάνοντας στη νίκη με 92-81 απέναντι στον Άρη στο ΣΕΦ.

Στο πρώτο μέρος οι «κίτρινοι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και κράτησαν το παιχνίδι σε ισορροπία, όμως μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις και άρχισαν να ξεφεύγουν στο σκορ.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνολική εικόνα των «ερυθρόλευκων» στην επίθεση, καθώς η ομάδα λειτούργησε με πλουραλισμό και σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Είναι ενδεικτικό ότι έξι παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας την ομαδική προσέγγιση στο παιχνίδι. Παράλληλα, ο Μιλουτίνοβ ξεχώρισε στη ρακέτα, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ και προσφέροντας σημαντική βοήθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ολυμπιακός - Άρης 92-81: Τα highlights του αγώνα



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved