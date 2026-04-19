Ολυμπιακός - Άρης: 92-81: «Γκάζωσε» στο δεύτερο και παρέμεινε αήττητος

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε 92-81 του Άρη στο ΣΕΦ, με τους «κίτρινους» να είναι ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη μέσα από τη συνολική τους λειτουργία και τον επιθετικό πλουραλισμό, δείχνοντας πως διαθέτουν πολλές λύσεις στο σκοράρισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι παίκτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, στοιχείο που αποτυπώνει την ομαδική φιλοσοφία της ομάδας, ενώ την ίδια ώρα ο Μιλουτίνοβ ξεχώρισε κοντά στο καλάθι, επιβάλλοντας την παρουσία του στα ριμπάουντ.

Η βραδιά είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός της ομάδας έφτασε τις 800 συμμετοχές απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας ένα μοναδικό επίτευγμα, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που αγγίζει αυτό το ορόσημο.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Θεονάς, Σκαλτσής

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Βεζένκοβ 10 (2), Παπανικολάου 5, Ντόρσεϊ 13 (4), Μιλουτίνοβ 16, Νιλικίνα 11 (3), Μόρις 2, Νετζήπογλου, Πίτερς 11 (1), Χολ 2, Φουρνιέ 15 (3).

Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (3), Νουά 19 (4), Φόρεστερ 10, Πουλιανίτης 10, Χάρελ 12, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 12 (2), Τσαϊρέλης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 3.