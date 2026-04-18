Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το… πρώτο πιάτο της 25ης αγωνιστικής στην GBL.

Αν και το μυαλό ήταν στην Μπιλμπάο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το «Ιβανώφειο» για την 25η αγωνιστική της GBL. Ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε του Ηρακλή 76-72, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν εκπληκτική 3η περίοδο με σκορ 8-22, φτάνοντας ευκολότερα απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ στη νίκη. Εκπληκτικός ξανά ο Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους, ακολούθησαν με 12 ο Τόμας Ντίμσα και με 11 ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Για τον Ηρακλή, Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Δημήτρης Μωραΐτης και Τζάστιν Έντλερ – Ντέιβις, είχαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-19,39-37, 47-59, 72-76