Greek Basketball League: «Ζωντανό» το Μαρούσι με θρίαμβο επί του Κολοσσού

Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε 108-93 του συλλόγου από τη Ρόδο και συνεχίζει να ελπίζει σε αγωνιστική σωτηρία – Η Μύκονος «κλείδωσε» την 8άδα με νίκη επί του Περιστερίου.

Σπουδαία νίκη για το Μαρούσι επί του Κολοσσού Ρόδου, παρότι και σε αυτό το ματς της GBL είχε εις βάρος του 43 βολές. Για την προτελευταία αγωνιστική, η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε 108-93 και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της αγωνιστικής σωτηρίας.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε αποφασιστικότητα και απέδωσε εξαιρετικό μπάσκετ. Κατορθώνοντας να καλύψει και τη διαφορά του πρώτου αγώνα, όπου και είχε ηττηθεί με 14 πόντους.

Ο Ουόκερ ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους, 8 ασίστ και ακολούθησε ο Ρέινολντς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μακ πέτυχε 19 πόντους (10/17 βολές), ενώ ο Γκαλβανίνι είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 54-40, 83-67, 108-93

«Κλείδωσε» 8άδα η Μύκονος

Η νησιωτική ομάδα επικράτησε του Περιστερίου με 92-88 και οριστικοποίησε τη συμμετοχή της στην 8άδα. Στο κλειστό της Άνω Μεράς το ματς ήταν ντέρμπι, με την ομάδα του Ζιάγκου να είναι πιο συγκεντρωμένη στα κομβικά σημεία.

Ο Ταϊρί Άπλμπι (21π. 9ασ.) ήταν ο κορυφαίος των νικητών και ακολούθησε ο Βαγγέλης Μάντζαρης (9π. 10ασ.), ενώ για το Περιστέρι οι Τάι Νίκολς (16π. 5ασ.) και Άλβαρο Καρντένας (15π. 9ασ.) ξεχώρισαν.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57,,92-88