Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ικανοποίηση Σιάο και πλάνο για τη νέα σεζόν στον Άρη
Onsports team 18 Απριλίου 2026, 16:05
BASKET LEAGUE

Σειρά θεμάτων που αφορούν τον Άρη συζήτησαν το βράδυ της Παρασκευής (17/4) στην Αθήνα ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Νίκος Ζήσης, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολιγοήμερη παραμονή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο επικεφαλής των «κιτρινόμαυρων» και ο general manager της ομάδας επικεντρώθηκαν στην αγωνιστική εικόνα της φετινής σεζόν, συμφωνώντας πως σε αυτή την κρίσιμη φάση των υποχρεώσεων απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο, που είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη κατάταξη στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, τέθηκε στο τραπέζι και ο σχεδιασμός της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με δεδομένη την πρόθεση για ενίσχυση του ρόστερ. Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν πως στόχος είναι ο Άρης να παρουσιάζει συνεχή αγωνιστική πρόοδο και να ανεβαίνει επίπεδο κάθε χρόνο.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την ανάληψη των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας μπάσκετ από την ΚΑΕ Άρης, τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της νέας γενιάς με την πρώτη ομάδα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει αυτή η σχέση στο μέλλον του συλλόγου.

Παράλληλα, εμφανίστηκε ευχαριστημένος με τη συνολική πρόοδο του οργανισμού, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά, στον περίπου έναν χρόνο παρουσίας του στην ηγεσία της ΚΑΕ, υπογραμμίζοντας ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη του Άρη σε όλα τα επίπεδα που αφορούν έναν σύγχρονο επαγγελματικό οργανισμό.



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved