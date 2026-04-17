Τζόουνς: Αυτά τα παιχνίδια χάνει μετά την τιμωρία για την προσβλητική χειρονομία του

Οnsports Τeam

Ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον σέντερ του Ολυμπιακού με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών και πρόστιμο 30.000 ευρώ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην μπορεί να υπολογίσει στις υπηρεσίες του για τα δύο τελευταία ματς της κανονικής περιόδου και το πρώτο των playoffs.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να βγάλουν… τρελή όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη ο Αθλητικός Δικαστής είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να προβαίνει σε άσεμνη, προσβλητική και προκλητική χειρονομία προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο T-Center και έτσι ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» θα χάσει τα τρία επόμενα ματς της ομάδας του.

Ο Αμερικανός σέντερ θα απουσιάσει από τα δύο τελευταία ματς της regular season της Stoiximan GBL κόντρα στον Άρη στο ΣΕΦ και κόντρα στην ΑΕΚ στη Sunel Arena, ενώ θα απουσιάσει και από την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του για τα playoffs.