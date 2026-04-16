Άρης: Συνάντηση Σιάο με Ζήση στην Αθήνα

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, επέστρεψε στην Ελλάδα και θα συναντηθεί με τον Νίκο Ζήση.

Οι διεργασίες για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν έχουν ξεκινήσει στον Άρη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του ιδιοκτήρη Ρίτσαρντ Σιάο, με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης Betsson, Νίκο Ζήση.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/4) στην Αθήνα και οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τους «κιτρινόμαυρους».

Η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην Ελλάδα θα είναι πολύ σύντομη, ως εκ τούτου δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να δώσει το «παρών» σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια του Άρη στην πρωτεύουσα, με Ολυμπιακό (19/4) και Περιστέρι (22/4).