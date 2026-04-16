Δημητρακόπουλος σε ιδιοκτήτες: «Μη δεχθείτε άλλο την προεδρία Λιόλιου»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε δημόσια έκκληση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τους αδελφούς Αγγελόπουλους και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ να βάλουν τέλος στην προεδρία του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε ότι οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ θα πρέπει να… ενωθούν για να «ρίξουν» ουσιαστικά από τη θέση του τον Βαγγέλη Λιόλιο και να βάλουν στη θέση του κάποιον που θα αγαπάει πραγματικά το άθλημα και θα το υπηρετεί.

Αναλυτικά:

«Κάνω έκκληση δημόσια στον ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στους ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, μαζί με όλους τους ηγέτες του Άρη, το ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, να ομονοήσουν. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δεχτούν πως είναι πρόεδρος στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ, όπως η ΕΟΚ, ένας άνθρωπος ο οποίος από τα μηνύματά του αποδεικνύεται ότι κύριο μέλημά του είναι πώς θα πάει αγωνιστικά ο Προμηθέας. Δεν είναι δουλειά του προέδρου της ΕΟΚ να διαπραγματεύεται μεταγραφές ούτε να λέει στον προπονητή ποιοι θα είναι οι διαιτητές και έλεγε ότι τους εμπιστευόταν. Δεν είναι αυτός ο θεσμός ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ.

Οι ηγέτες των ομάδων πρέπει να ομονοήσουν πως πρόεδρος της ΕΟΚ πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που προασπίζει τα συμφέροντα όλων των ομάδων.

Πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, ο οποίος κατέθεσε τη συγκεκριμένη καταγγελία ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΟΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον Ηλία Παπαθεοδώρου που με ήθος και εντιμότητα, γνωρίζοντας ότι θα δεχτεί επιθέσεις έδωσε τα πολύτιμα ντοκουμέντα, προκειμένου να υπάρξει κάθαρση στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ».