«Σεισμός» στο μπάσκετ: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου και του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Οnsports Τeam

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Μαρούσι, χωρίς να γίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, σήμερα θα γίνουν γνωστά όλα τα στοιχεία αναφορικά με το «σύστημα» του ελληνικού μπάσκετ, ενώ πλέον η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή καθώς πέραν των στοιχείων θα ανακοινωθούν και οι κινήσεις που έχουν γίνει και αναμένεται να συνταράξουν το πανελλήνιο.

Το λιτό ανακοινωθέν του Αμαρουσίου αναφέρει τα ακόλουθα:

Η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery, πιστή στην δέσμευσή της, θα παραθέσει σήμερα (16/4) και ώρα 5μμ, στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου (Ραγκαβή 85, Γκύζη) έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει επικαλεστεί σε όλη την διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.