ΠΑΟΚ - Άρης: Εξ αναβολής ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη - Η ώρα και το κανάλι
Οnsports Team 15 Απριλίου 2026, 08:44
BASKET LEAGUE

Με την εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο κλειστό της Πυλαίας, πέφτει την Τετάρτη (15/4, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Υπενθυμίζεται ότι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ, με αφορμή τη δολοφονία 20χρονου οπαδού της ομάδας (12/3), στην Καλαμαριά.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

Μαρούσι-Περιστέρι 61-84

Μύκονος-Προμηθέας 89-99

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

Κολοσσός-Ηρακλής 98-85

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 71-79

Παναθηναϊκός-AEK 103-78

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

PAOK Sports Arena 18:00 ΠΑΟΚ-Άρης (Πουρασνίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης)

ΡΕΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο
19 λεπτά πριν Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο
CHAMPIONS LEAGUE
Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
31 λεπτά πριν Προκάλεσε τους Καταλανούς ο Σιμεόνε
ΜΠΑΣΚΕΤ
Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Η δράση συνεχίζεται, το παζλ των ημιτελικών συμπληρώνεται
2 ώρες πριν Champions League: Η δράση συνεχίζεται, το παζλ των ημιτελικών συμπληρώνεται
Όλες οι ειδήσεις
