ΠΑΟΚ - Άρης: Εξ αναβολής ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη - Η ώρα και το κανάλι
Με την εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο κλειστό της Πυλαίας, πέφτει την Τετάρτη (15/4, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Υπενθυμίζεται ότι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ, με αφορμή τη δολοφονία 20χρονου οπαδού της ομάδας (12/3), στην Καλαμαριά.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League έχουν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
Μαρούσι-Περιστέρι 61-84
Μύκονος-Προμηθέας 89-99
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3
Κολοσσός-Ηρακλής 98-85
Πανιώνιος-Ολυμπιακός 71-79
Παναθηναϊκός-AEK 103-78
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4
PAOK Sports Arena 18:00 ΠΑΟΚ-Άρης (Πουρασνίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης)
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ