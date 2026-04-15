ΠΑΟΚ - Άρης: Εξ αναβολής ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη - Η ώρα και το κανάλι

Με την εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο κλειστό της Πυλαίας, πέφτει την Τετάρτη (15/4, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ) η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Υπενθυμίζεται ότι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ, με αφορμή τη δολοφονία 20χρονου οπαδού της ομάδας (12/3), στην Καλαμαριά.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

Μαρούσι-Περιστέρι 61-84

Μύκονος-Προμηθέας 89-99

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

Κολοσσός-Ηρακλής 98-85

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 71-79

Παναθηναϊκός-AEK 103-78

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

PAOK Sports Arena 18:00 ΠΑΟΚ-Άρης (Πουρασνίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης)

ΡΕΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ