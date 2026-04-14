ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για τον Χουγκάζ

Οnsports Team

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως το πρόβλημα στη δεξιά ποδοκνημική του Νίκου Χουγκάζ, με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου και του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, θα αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως η σεζόν ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Νίκο Χουγκάζ, ο οποίος δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα κρίσιμα παιχνίδια που απομένουν για τον ΠΑΟΚ.

H ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, σε συνέχεια του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο Νίκος Χουγκάζ στη δεξιά ποδοκνημική και κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασής του, αποφασίστηκε η επιλογή της χειρουργικής αποκατάστασης.

Από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη συντηρητική αγωγή, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα για το είδος του τραυματισμού του.

Ωστόσο, με βάση τα νεότερα δεδομένα (κλινική αστάθεια, η οποία ελέγχθηκε μετά την αποδρομή του εκτεταμένου οιδήματος) και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πορεία της αποκατάστασης, όσο και το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου, κρίθηκε -και με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή- ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία του Νίκου Χουγκάζ και τη διασφάλιση της απόλυτης ετοιμότητάς του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς την πίεση του άμεσου αγωνιστικού χρόνου.

Η επέμβαση την Πέμπτη 16/4 και ο αθλητής θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του Νίκου Χουγκάζ και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».