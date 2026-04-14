ΠΑΟΚ - Άρης: Sold out το ντέρμπι της GBL

Σε κατάμεστο γήπεδο αναμένεται να υποδεχτεί την Τετάρτη (15/4, 18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) ο ΠΑΟΚ τον Άρη, στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι υποστηρικτές του «Δικεφάλου» εξάντλησαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για το ματς, γεγονός που -συνδυαστικά με τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί από την αρχή της σεζόν από τους «ασπρόμαυρους»- θα οδηγήσει σε πλήρη κάλυψη των θέσεων στις κερκίδες στο "PAOK Sport Arena".

Το sold out των εισιτηρίων γνωστοποίησε επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με λιτή ανάρτησή της στα social media.