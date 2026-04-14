Με Αντετοκούνμπο ο Άρης κόντρα στον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε κανονικά την προπόνηση της ομάδας του και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι.

Ο Άρης αντιμετωπίζει αύριο τον ΠΑΟΚ για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoximan GBL με τον Ιγκόρ Μίλισιτς να έχει ευχάριστα νέα από τη σημερινή προπόνηση της ομάδας του.

Ο τεχνικός του Άρη είδε τον Κώστα Αντετοκούνμπο να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης και να δηλώνει παρών για το αυριανό ντέρμπι.

Η ομάδα του Άρη μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και δοκιμάζεται στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου, με τον οποίο «μάχεται» για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει των πλέι οφ.