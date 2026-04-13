ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το επετειακό logo για τα 100 χρόνια
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 13 Απριλίου 2026, 13:41
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε το logo για τα γενέθλια των 100 χρόνων της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής του και η ΚΑΕ αποκάλυψε το επετειακό της logo με ένα εντυπωσιακό βίντεο. 

Δείτε την ανάρτηση:

«Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ 1926 – 2026».

 



OPINION
Μπορεί η τύχη του να μην είναι πλέον στα χέρια του, η ικανότητα του όμως είναι!
19 λεπτά πριν Μπορεί η τύχη του να μην είναι πλέον στα χέρια του, η ικανότητα του όμως είναι!
BASKET LEAGUE
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το επετειακό logo για τα 100 χρόνια
47 λεπτά πριν ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το επετειακό logo για τα 100 χρόνια
ΜΠΑΣΚΕΤ
MVP του Eurocup η Πρινς!
1 ώρα πριν MVP του Eurocup η Πρινς!
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Μόνο τα διαρκείας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Μόνο τα διαρκείας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
