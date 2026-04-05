Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83: Ανέβασε... στροφές, διατήρησε αήττητο και είχε MVP τον Νετζήπογλου

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Μυκόνου με 109-83 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Οι Πειραιώτες δεν συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εδώ και καιρό μαθηματικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 22-0 και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην προημιτελική φάση. Από την άλλη, η Μύκονος υποχώρησε στο 8-14 και συνεχίζει τη μάχη που δίνει για την είσοδό της στην postseason.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκαν αρκετοί παίκτες των «ερυθρόλευκων», με τον Νετζήπογλου να ξεχωρίζει, σημειώνοντας 27 πόντους και προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Νιλικίνα με 19 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Γουόρντ έκανε γεμάτη εμφάνιση με 9 πόντους, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 ριμπάουντ. Σημαντική παρουσία είχε και ο Μόρις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Για τη Μύκονο, ο Κινγκ ξεχώρισε με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, αποτελώντας την κύρια επιθετική απειλή της ομάδας του, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχε και ο Κάναντι με 13.

Το βλέμμα του Ολυμπιακού στρέφεται πλέον στις επόμενες, ιδιαίτερα απαιτητικές υποχρεώσεις του στη Euroleague, όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στο ΣΕΦ στις 7 Απριλίου και τη Χάποελ στη Σόφια στις 9 Απριλίου, με στόχο την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας. Από την πλευρά της, η Μύκονος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με το Περιστέρι στις 18 Απριλίου, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της στο πρωτάθλημα.