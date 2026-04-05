Ολυμπιακός: Έκπληξη στα αποδυτήρια πριν το τζάμπολ με Μύκονο

Μία συνάντηση που δεν περίμεναν οι «ερυθρόλευκοι».

Μια ιδιαίτερη στιγμή πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μύκονο περίμενε τους παίκτες της ομάδας στα αποδυτήρια, καθώς ο Κίναν Έβανς επέστρεψε από τις ΗΠΑ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίστηκε ξαφνικά και αιφνιδίασε τους συμπαίκτες του, χαιρετώντας έναν προς έναν τόσο τους παίκτες όσο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η επιστροφή του Έβανς δημιούργησε ενθουσιασμό και συγκίνηση, προσφέροντας μια ανάσα χαράς πριν από τον αγώνα.

