Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ κόντρα στη Μύκονο - Με 11άδα οι «ερυθρόλευκοι»

Οnsports Team

Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μύκονο τέθηκε ο Εβάν Φουρνιέ.

Με σημαντικές απουσίες παρατάσσεται ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τη Μύκονο για την 24η αγωνιστική της GBL, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί ένα γεμάτο απουσιολόγιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν ουσιαστικά με ενδεκάδα, αφού ο Εβάν Φουρνιέ μένει εκτός, ενώ στην διάθεση του Έλληνα προπονητή δεν βρίσκεται ούτε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ λόγω της αψιμαχίας με τον Κέντρικ Ναν και τον Ματίας Λεσόρ.

Εκτός αποστολής παραμένουν επίσης οι τραυματίες Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπουρνελές, ενώ οι Φαλ, Τζόσεφ και ΜακΚίσικ δεν βρίσκονται στη λίστα των ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα στηριχθεί στους διαθέσιμους παίκτες, με την ενδεκάδα να αποτελείται από τους Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Μόντε Μόρις, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστα Παπανικολάου, Όμηρο Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.