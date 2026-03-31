Όπως δεν είχε αναδειχθεί Πολυτιμότερος και παίκτης του Άρη Betsson. Με την εμφάνιση του στην Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection, ωστόσο, ο 29χρονος Γάλλος φόργουορντ κέρδισε τον τίτλο του Stoiximan MVP of the Week και ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος αθλητής των «κιτρινόμαυρων» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος την φετινή αγωνιστική χρονιά.

Ο Νουά συγκέντρωσε στο ranking 36 βαθμούς που είναι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των αθλητών που συμμετείχαν στην 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο Γάλλος φόργουορντ σκόραρε 31 πόντους με 8/9 βολές, 7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, υπέπεσε 3 φάουλ και 2 λάθη και έκανε 2 κλεψίματα σε 31’ και 13’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.