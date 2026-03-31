Άρης: Να διευρύνει το σερί του κόντρα στο Περιστέρι

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φιλοξενείται αύριο από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, στον εξ’ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής και θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum.

Ο Άρης φιλοξενείται αύριο το απόγευμα (17:00) από το Περιστέρι, στον εξ’ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής, σε μια αναμέτρηση που μπορεί εν πολλοίς να κρίνει την τελική πεντάδα της κατάταξης.

Ο Άρης, που βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Στέλιος Πουλιανίτης έχοντας ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στις τελευταίες εβδομάδες

«Αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας μία ομάδα που παίζει σε υψηλό ρυθμό. Αυτή θα είναι η τρίτη μεταξύ μας συνάντηση μέσα στη σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ μας. Έχουμε πλήρη γνώση των δυνατών σημείων του Περιστερίου, αλλά και πώς μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε πλεονεκτήματα.

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίσαμε, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την πρόοδο και το βάθος της ομάδας μας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ταβάνι μας. Επί του παρόντος συγκεντρωνόμαστε στη σωστή σωματική και τακτική προετοιμασία, ώστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για την τελική βαθμολογία, μπαίνοντας στην τελική πεντάδα αγώνων της κανονικής περιόδου», δήλωσε ο συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν.