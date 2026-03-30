Μπαρτζώκας: "Είμαστε η καλύτερη ομάδα"

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για την κατάσταση της ομάδας του, αλλά και για την πορεία της στη regular season.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε, μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την πορεία της ομάδας του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, λέγοντας το αυτονόητο από τη στιγμή που είναι αήττητη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα παιχνίδι που το διακύβευμα δεν ήταν μεγάλο, ίσως λίγο το γόητρο. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των ομάδων δημιούργησε ένα παιχνίδι με ένταση. Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όπως δείχνει το σκορ. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη την διάρκεια, πήραμε μεγάλες διαφορές, διψήφιες. Απλώς στο τέλος σβήσαμε λίγο, ίσως και λόγω του ότι ο περιορισμός αριθμός χειριστών έγινε μικρότερος, με την αποβολή του Ντόρσεϊ. Παίκτες από τον πάγκο που δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή, όπως ο Λαρεντζάκης, βοήθησαν σημαντικά.

Το γεγονός ότι είχαμε 25 ασίστ, πάνω από 100 πόντους και κερδίσαμε με κάνει να οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες και στην ομάδα. Είμαστε χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στην regular season όλη την χρονιά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια».