Προκλήσεις και από τον Βεζένκοφ

Απίστευτα πράγματα από τον Ολυμπιακό στο T-Center με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να προκαλούν συνεχώς και να δημιουργούν εντάσεις με τις ευλογίες των τριών διαιτητών της αναμέτρησης.

Μετά την επίθεση του Ντόρσεϊ, πήρε σειρά ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος προακούσε τον κόσμο ανοίγοντας διάλογο μαζί του. Μάλιστα ο Βούλγαρος παίκτης δε σταμάτησε ούτε με το τέλος του ημιχρόνου προσπαθώντας να πλησιάσει τον κόσμο, με τον Δημήτρη Κοντό να επεμβαίνει και να τον "αναγκάζει" να μπει στη φυσούνα για να πάρει τον δρόμο του για τα αποδυτήρια.