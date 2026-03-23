Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για έναν ακόμα τελικό

Μετά την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα και την παρένθεση με τον Πανιώνιο, οι πράσινοι στρέφουν και πάλι το ενδιαφέρον τους στη EuroLeague καθώς σήμερα “πετάνε” για Σεράγεβο και το αυριανό ματς με την Ντουμπάι.

Ο Παναθηναϊκός έχει να ανέβει έναν… Γολγοθά μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, μιας και βρίσκεται στα χαμηλά πατώματα της κατάταξης.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δείχνει σημάδια ανάκαμψης και κάτι ανάλογο θέλει να δείξει και στον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ντουμπάϊ στο Σαράγεβο.

Οι πράσινοι μετά την νίκη τους, την Παρασκευή το βράδυ, επί του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens, παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι τους για το καλύτερο πλασάρισμα για τα playoffs και μια πιθανή νίκη επί της Ντουμπάι θα τους φέρει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Σέρβους έδειξε αρκετά θετικά στοιχείο, κάτι που έγινε και στον χθεσινό αγώνα στην Γλυφάδα κόντρα στον Πανιώνιο.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δείχνουν να ανεβάζουν ρυθμό, δείχνουν να βρίσκουν τους… εαυτούς τους και αν καταφέρουν να βγάλουν… άβρεχτοι τη «διαβολοβδομάδα» που ξεκινάει από σήμερα (την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center τη Μονακό) θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα.

Ο Εργκίν Αταμάν θα προπονήσει σήμερα το πρωί τους παίκτες του και ακολούθως οι «πράσινοι» θα κατευθυνθούν στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, από όπου θα αναχωρήσουν για το Σαράγεβο στις 6 το απόγευμα.