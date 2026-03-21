Greek Basketball League: Εύκολη νίκη του Άρη επί της Καρδίτσας
Onsports Team 21 Μαρτίου 2026, 18:52
BASKET LEAGUE / Άρης

Τις έξι σερί νίκες έφτασε ο Άρης, επικρατώντας 78-55 της Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη.

Εύκολη υπόθεση αποδείχθηκε για τον Άρη το ματς με την Καρδίτσα για την 22η αγωνιστική της GBL. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν 78-55 όντας ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έτσι έφτασαν τις έξι συνεχόμενες νίκες.

Νταμπλ-νταμπλ για τον Ρόνι Χαρέλ (11 πόντοι, 12 ριμπάουντ). Εξαιρετικοί οι Αμίν Νουά (21 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 1 κόψιμο), Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο). Σημαντική βοήθεια έδωσε ο Βασίλης Πουρλίδας (2 πόντοι, 2 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για την ουραγό στη βαθμολογία Καρδίτσα (5-15), ήταν ο Νίκος Δίπλαρος (9 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-29, 64-36, 78-55

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Νουά 21 (3), Μποχωρίδης 4, Χαρέλ 11 (2), Αντετοκούνμπο 10, Φόρεστερ 6, Χατζηλάμπρου 2, Λέφας, Πουρλίδας 2, Άντζουσιτς 5 (1), Κουλμπόκα 7.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εστράδα 6, Μπ. Τζέφερσον 8 (2), Άπσον 8, Κασελάκης 2, Ντ. Τζέφερσον 4, Χόρχλερ 6, Δίπλαρος 9 (2), Καμαριανός 2, Καμπερίδης 6 (2), Μάντσεν 1.



