Κολοσσός - Ηρακλής 98-85: Το ήθελε περισσότερο

Ο Κολοσσός ήταν πιο αποφασισμένος από τον Ηρακλή στο παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 98-85, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι νησιώτες πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, παίρνοντας σημαντική «ανάσα» στη μάχη για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Η ομάδα της Ρόδου μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και επέβαλε τον ρυθμό της, χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ. Η επιθετική πολυφωνία και η ισχυρή παρουσία μέσα στη ρακέτα αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για την τελική επικράτηση.

Κορυφαίος για τον Κολοσσό ήταν ο Ντέιβιντ Νίκολς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή των Τέβιν Μακ (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) και Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες).

Από την πλευρά του Ηρακλή, που παρουσίασε αρκετές αμυντικές αδυναμίες σε διάφορα σημεία του αγώνα, ξεχώρισαν ο Τζοσάια Στρονγκ με 18 πόντους και 7 ασίστ, καθώς και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και είχε ακόμη 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Μαρινάκης, Μπακάλης

Κολοσσός (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 13 (3), Μακ 18 (1), Νίκολς 24, Γκαλβανίνι 16 (1), Άκιν 7, Κένεντι 5, Καράμπελας 11 (3), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 6, Τσιακμάς 12 (2), Μωραΐτης 15 (3), Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 10 (1), Στρονγκ 18 (3), Ντάρκο-Κέλι 6 (1), Σμιθ, Καμπουρίδης 10 (2), Χρηστίδης 2, Σίλας.