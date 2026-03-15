Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός 6άδας με ΑΕΚ οι Χουάντσο και Σορτς
Γιάννης Κουβόπουλος 15 Μαρτίου 2026, 13:51
Εκτός 6άδας ξένων για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με την ΑΕΚ άφησε ο Εργκίν Αταμάν τους Σορτς και Χουάντσο, με τον τελευταίο να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR συνηθίζει να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίζονται πολύ στην Ευρωλίγκα, όμως αυτή τη φορά η απουσία του Σορτς κόντρα στην ΑΕΚ (16:00) φαίνεται να στέλνει μήνυμα, καθώς ο Αμερικανός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας.

Αντιθέτως, η απουσία του Χουάντσο ήταν αναμενόμενη, αφού ο Ισπανός θα χρειαστεί 2-3 ημέρες για να αναρρώσει πλήρως.

Ο Ισπανός διεθνής άσος δεν προπονήθηκε ούτε το Σάββατο (14/03) και αναμένεται να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα από την Τρίτη (17/03).



