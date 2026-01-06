Ομάδες

ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ
AEK BC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 06 Ιανουαρίου 2026, 16:22
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ

Ο Τζιάν Κλαβέλ υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο του δεξιού χεριού του, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Ο Πορτορικανός γκαρντ στάθηκε άτυχος, καθώς έβγαζε τον ώμο του στην πρώτη του προπόνηση με τους «κιτρινόμαυρος».

Ο τραυματισμός του δεν επέτρεψε στο Κλαβέλ να βοηθήσει την «Ένωση», η οποία πριν από λίγες ημέρες προχώρησε σε προσωρινή λύση της συνεργασίας τους.

Ο παίκτης παρέμεινε στην ομάδα κι όπως γνωστοποίησε η ΑΕΚ τη Δευτέρα (05/01) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης του δεξιού του ώμου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σε επιτυχημένη επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης  (επέμβαση Latarjet) του δεξιού του ώμου υπεβλήθη τη Δευτέρα (05/01/2026) ο διεθνής Πορτορικανός άσος Gian Clavell, στο Metropolitan General, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC και Διευθυντή της Κλινικής «Ώμου & Γόνατος» του Metropolitan General κ. Φραγκίσκο Ξυπνητό.

Ευχόμαστε στον Gian ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στην αγωνιστική δράση».



