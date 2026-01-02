Ομάδες

ΑΕΚ: «Προσωρινή λύση της συνεργασίας» με Κλαβέλ – Παραμένει στην ομάδα ο Πορτορικανός
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Ιανουαρίου 2026, 20:01
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Προσωρινή λύση της συνεργασίας» με Κλαβέλ – Παραμένει στην ομάδα ο Πορτορικανός

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Τζιάν Κλαβέλ, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα, προκειμένου να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας - Ο Τζέιμς Νάναλι παίρνει τη θέση στο ρόστερ.

Ο Πορτορικανός αποκτήθηκε ώστε να βοηθήσει στο σκοράρισμα, ωστόσο οι τραυματισμοί του δεν του επέτρεψαν να ανταποκριθεί.

Ο Κλαβέλ υπέστη εξάρθρωση ώμου στην πρώτη προπόνηση με την «Ένωση» κι επί της ουσίας δεν μπόρεσε ποτέ να βρει τον εαυτό του.

Μετά την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι, η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην... προσωρινή λύση της συνεργασίας (όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση) με τον 32χρονο, παραμένοντας, πάντως, στο πλευρό του, καθώς θα παραμείνει στην ομάδα για ν’ ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Τη θέση του στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ θα πάρει ο 35χρονος πρώην παίκτης της Παρτιζάν, αναβαθμίζοντας έτσι την περιφέρεια της «Ένωσης».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι υπεγράφη σήμερα (02/01) η προσωρινή λύση συνεργασίας με τον Τζιαν Κλαβέλ.

Ο διεθνής Πορτορικανός άσος, που τραυματίστηκε στον ώμο στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» θα παραμείνει στην Ομάδα μας, προκειμένου ν’ ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Η ΑΕΚ ΒC στέκεται δίπλα του…»



