Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια των «πράσινων» στους Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλο

Onsports Team

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους προέδρους της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλο, για την απώλεια της μητέρας τους.

Θλίψη για την μπασκετική «οικογένεια» της «Ένωσης», καθώς απεβίωσε η μητέρα των προέδρων της ομάδας, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου, Καλλιρρόη.

Πέρα από την ευρύτερη «οικογένεια» της ΑΕΚ, τα συλλυπητήρια της εξέφρασε κι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με μήνυμά της στα social media.

Αναλυτικά όσα αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΑΕ κ. Βαγγέλη Αγγελόπουλο για την απώλεια της μητέρας τους, Καλλιρρόης».