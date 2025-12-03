Αγγλία: Η στιγμή που βρετανίδα δημοσιογράφος λιποθυμά σε ζωντανή μετάδοση

Onsports Team

Η ίδια λίγο αργότερα με ανάρτηση της στο Instagram ανέφερε πως είναι «μια χαρά»

Η παρουσιάστρια Λάουρα Γουντς κατέρρευσε σε ζωντανή μετάδοση την ώρα που παρουσίαζε το pre-game του αγώνα της γυναικείας ομάδας της Αγγλίας εναντίον της Γκάνας.

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος βρισκόταν στο ITV4 μαζί με τον παλαίμαχο επιθετικό και θρύλο της Άρσεναλ, Ίαν Ράιτ και την συνάδελφό της, Ανίτα Ασάντε όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Η Γουντς παρουσίαζε το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας γυναικών της Αγγλίας όταν ξαφνικά λιποθύμησε την ώρα που οι κάμερες συνέχισαν να τραβούν. Η παρουσιάστρια έχασε τις αισθήσεις και κατέρρευσε, όμως ο Ίαν Ράιτ έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά καθώς έπιασε τη Γουντς προτού πέσει στο έδαφος.

Η βρετανική τηλεόραση πολύ γρήγορα άλλαξε πλάνο για να δείξει μια ευρεία λήψη του σταδίου. Όταν η εκπομπή ξανάρχισε, η Γουντς είχε αντικατασταθεί από τη συνάδελφό της Κέιτι Σάναχαν. Αυτή ενημέρωσε αμέσως τους τηλεθεατές για την υγεία της Γουντς. Είπε: «Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, δεν έχουμε μαζί μας την υπέροχη Λάουρα Γουντς. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία και βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια». FairPlay to Ian Wright for being alert here?



Hope Laura Woods is okay? pic.twitter.com/G5rQtC8OD8 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 2, 2025

H Γουντς λίγο αργότερα δημοσίευσε ένα story στο Instagram ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας της αναφέροντας ότι κατέρρευσε λόγω «γρίπης» και ότι ήταν «εντάξει», αφού υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

«Θεέ μου, αυτό ήταν λίγο περίεργο», έγραψε. «Συγγνώμη που σας ανησύχησα όλους, είμαι εντάξει, οι υπέροχοι παραϊατρικοί στο γήπεδο είπαν ότι πιθανότατα είναι ιός, απλά χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και ενυδάτωση».

«Ντρέπομαι πολύ που αυτό συνέβη στην τηλεόραση, αλλά ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μου στο ITV που με φρόντισαν απόψε. Και ευχαριστώ τους Wrighty και Neets που με έπιασαν και συγγνώμη και πάλι», πρόσθεσε η Γουντς, αναφερόμενη στους συν-παρουσιαστές της.

Ο αρραβωνιαστικός της Γουντς, Άνταμ Κόλαρντ έδωσε επίσης μια ενημέρωση μετά το περιστατικό, γράφοντας στο X: «Η Laura είναι καλά και βρίσκεται με τους σωστούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ όλους για τα ευγενικά σας μηνύματα ».