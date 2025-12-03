Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού ανέλυσε το γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Αργεντινό, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα πει κάτι για τα μεταγραφικά για να μην ανέβουν οι τιμές των παικτών.

Ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν αυτός που θα ήθελε ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά μετράει πρωτίστως η νίκη. Αυτό τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τους λόγους που επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει τον Ταμπόρδα.

Αναφορικά με τις μεταγραφές δε θέλησε να πει κάτι, ενώ ξεκαθάρισε πως δύσκολα θα χρησιμοποιήσει σε ρόλο περιφερειακού ή ακραίου τον Πάντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

Για τις λίγες ευκαιρίες στο ματς και τη συμμετοχή παιδιών από την Ακαδημία:

«Συμφωνώ, δεν παίξαμε με τον ρυθμό που πρέπει. Στο τέλος της ημέρας βέβαια πρέπει να κερδίζεις. Από την στιγμή που μιλάμε για ένα ματς Κυπέλλου, θέλαμε πολύ να κερδίσουμε. Είμαι ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα της ομάδας. Για τους παίκτες της Ακαδημίας, τα παιδιά που προπονούνται και παίζουν με εμάς έδειξαν την ποιότητά τους σε στιγμές του αγώνα και είμαστε ικανοποιημένοι μαζί τους».

Για τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του Ταμπόρδα μέσα στην σεζόν:

«Για σήμερα η απάντηση είναι εύκολη. Στην ίδια θέση παίζει ο Μπρέγκου και ήθελα να τον ξεκινήσω, ενώ ήθελα και τον Μπακασέτα για την εμπειρία του. Επέλεξα αυτό το δίδυμο, αφού περίμενα ότι το ματς θα είχε δυσκολίες. Το παιχνίδι κύλησε με τέτοιον τρόπο που έπρεπε να γίνει αυτή η διαχείριση. Είναι κρίμα γιατί ο Ταμπόρδα προπονείται πραγματικά πολύ καλά με την ομάδα».

Για το αν έχει καταλήξει στο ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα και ποιοι θα παραχωρηθούν, έστω με την μορφή του δανεισμού:

«Κάθε εβδομάδα έχουμε καλύτερη εικόνα για τους παίκτες. Κάθε εβδομάδα που πλησιάζουμε στον Ιανουάριο θα λέω όλο και λιγότερα, γιατί έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν για το μεταγραφικό παζάρι. Έχω στο μυαλό μου μια ιδέα. Νομίζω ότι δεν θα έκανε και καλό στο να κρατήσουν όλοι την συγκέντρωσή τους στα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να μην χαθεί η αυτοπεποίθηση των παικτών. Αν πω ένα όνομα τώρα ίσως η τιμή του αυξηθεί. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά. Κι εσείς αν πείτε ότι ενδιαφερόμαστε για κάποιον, μπορεί να ανέβει η αξία του. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους».

Για το αν η Κηφισιά δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό γιατί ο Λέτο γνωρίζει τον Μπενίτεθ από την κοινή τους παρουσία στην Λίβερπουλ:

«Και τον Κυργιάκο είχα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε. Εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Λέτο και το προπονητικό του ξεκίνημα. Γνωρίζει καλά τον τρόπο σκέψης μου, αλλά μέχρι τον επόμενο αγώνα θα έχω κάποια πραγματάκια να κάνω για να τον εκπλήξω και να του κάνω την ζωή δύσκολη».

Για την έλευση του Τεττέη και το αν είναι στο μυαλό του ο Πάντοβιτς να παίζει και ως περιφερειακός, κάτι που έγινε:

«Ο Πάντοβιτς και στις προπονήσεις και τους αγώνες έχει δείξει ότι δεν είναι στατικός, είναι κινητικός, κατεβαίνει χαμηλά για να βοηθήσει στην κυκλοφορία. Σήμερα υπήρχαν κάποιες συνθήκες που με βοήθησαν να πάρω αυτή την απόφαση. Ήθελα να δώσω χρόνο στον Ντέσερς, που είναι ποδοσφαιριστής άλλου στυλ και προερχόταν από τραυματισμό, ο Μπακασέτας είχε κάρτα και ήθελα να τον προφυλάξω. Θεώρησα ότι ο Πάντοβιτς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον ρόλο. Σίγουρα έχουμε άλλους παίκτες που είναι πρώτες επιλογές για αυτή την θέση. Ίσως το σκεφτώ στο μέλλον, αλλά δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου να ξανά χρησιμοποιήσω τον Πάντοβιτς εκεί».