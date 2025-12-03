ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας (βίντεο)

INTIME SPORTS

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-0 στο… ρελαντί τον ΟΦΗ κι έκανε το «4 στα 4» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» ήταν κυρίαρχη και με πρωταγωνιστή τον Αργεντινό μέσο πήρε άνετα τη νίκη, διατηρώντας το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Περέιρα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, ενώ έδωσε την ασίστ στον Ζοάο Μάριο για το δεύτερο τέρμα στο 61’, σε μια φάση που οι «κιτρινόμαυροι» έκρυψαν την μπάλα.