Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 21:58
EUROLEAGUE

Euroleague: Παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας

Ο Λιθουανός σέντερ παραμένει στους Σέρβους μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς έπεισε με τις εμφανίσεις του στο τρίμηνο που είχε συμφωνηθεί αρχικά.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Λιθουανός αποκτήθηκε δανεικός από τη Μονακό λόγω των προβλημάτων των Σέρβων στους ψηλούς. Η συμφωνία ήταν για τρεις μήνες με οψιόν ως το τέλος της σεζόν.

Οι δύο πλευρές είχαν συνάντηση και συμφωνήθηκε να συνεχίσουν μαζί, καθώς ήταν κοινή επιθυμία. Έτσι ανακοινώθηκε πως μέχρι τον Ιούνιο ο έμπειρος ψηλός θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι.

O Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει 8,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 αναμετρήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο
15 λεπτά πριν AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»
25 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας (βίντεο)
39 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας (βίντεο)
EUROLEAGUE
Euroleague: Παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας
50 λεπτά πριν Euroleague: Παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved