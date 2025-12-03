Euroleague: Παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας

Onsports Team

Ο Λιθουανός σέντερ παραμένει στους Σέρβους μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς έπεισε με τις εμφανίσεις του στο τρίμηνο που είχε συμφωνηθεί αρχικά.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Λιθουανός αποκτήθηκε δανεικός από τη Μονακό λόγω των προβλημάτων των Σέρβων στους ψηλούς. Η συμφωνία ήταν για τρεις μήνες με οψιόν ως το τέλος της σεζόν.

Οι δύο πλευρές είχαν συνάντηση και συμφωνήθηκε να συνεχίσουν μαζί, καθώς ήταν κοινή επιθυμία. Έτσι ανακοινώθηκε πως μέχρι τον Ιούνιο ο έμπειρος ψηλός θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι.

O Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει 8,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 αναμετρήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague.