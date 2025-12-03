Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Το γκολ του Μπακασέτα που έδωσε τη νίκη στο Τριφύλλι - Βίντεο

Onsports Team

Δείτε βίντεο με το γκολ του Τάσου Μπακασέτα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το Τριφύλλι έκανε το «3 στα 3» και πλέον θα πάει στο εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι της 17ης Δεκεμβρίου με την Καβάλα για να ψάξει την τέταρτη νίκη του και πολλά... γκολ, προκειμένου να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να προκριθεί απευθείας στους «8» της διοοργάνωσης.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας με πέναλτι.

Δείτε βίντεο: