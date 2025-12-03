AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο

Onsports Team

Η οικογένεια της ΑΕΚ πενθεί για τον θάνατο της μητέρας του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλο.

Θλίψη για την μπασκετική «οικογένεια» της «Ένωσης», καθώς απεβίωσε η μητέρα των προέδρων της ομάδας, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου, Καλλιρρόη.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κι ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε τη συλλυπητήρια της, ενώ το ίδιο έπραξε σε δική της ανακοίνωση η Ερασιτεχνική.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την δική μας λύπη για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της Μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου

Μάκη και Βαγγέλη...

Η Μάνα είναι το πολυτιμότερο Πλάσμα για όλους μας σε αυτό τον Κόσμο...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την οικογένεια...

Μάκη και Βαγγέλη,

Να θυμάστε πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί της και να είναι η πολύτιμη ανάμνησή σας και ο οδηγός σας στην δική σας πορεία...

Με εκτίμηση

- Μάριος Ηλιόπουλος

- ΠΑΕ ΑΕΚ»

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής

«Ο πρόεδρος Αλέξης Αλεξίου και σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ, εκφράζουμε τη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλο, για τον χαμό της πολυαγαπημένης τους μητέρας.

Μάκη, Βαγγέλη, είμαστε στο πλευρό σας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει…»