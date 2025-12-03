Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου

Onsports Team

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της ΑΕΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα των προέδρων της ΚΑΕ, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλο.

Θλίψη για την μπασκετική «οικογένεια» της «Ένωσης».

Η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι απεβίωσε η μητέρα των προέδρων της ομάδας, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου, Καλλιρρόη.

Με ανάρτησή της στα social media, η «Ένωση» εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια όλων των εργαζομένων στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Καλό Ταξίδι στο Φως, Κυρία Καλλιρρόη».