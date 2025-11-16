Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Τα... χρειάστηκε αλλά «καθάρισε»

Ο εξαιρετικός Άρης έβαλε δύσκολα στον... κουρασμένο Παναθηναϊκός, αλλά οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν το καθήκον τους παίρνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους μέσα στην εβδομάδα.

Μετά από τα εντυπωσιακά διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά για τη Stoiximan GBL. Ο Άρης έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, με τους παίκτες του Μίλισιτς να βάζουν πολύ δύσκολα σε εκείνους του Αταμάν και τους "πράσινους" να πρέπει βρουν αποθέματα... ενέργειας για να φτάσουν στην τελική νίκη με 82-77 και να αποφύγουν τα χειρότερα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 19 πόντους, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε 7 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από 11 πόντους είχαν Σλούκας και Γκραντ, με 5 και 4 ασίστ αντίστοιχα.

Από πλευράς Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Μήτρου-Λογνκ με 18 πόντους ακι 5 ασίστ, με τους "κιτρινόμαυρους" να έχουν 13/29 σουτ τριών πόντων.

Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, αφού οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρά τη μεγάλη κόπωση έπειτα από μια πολύ δύσκολη, απαιτητική, αλλά και θριαμβευτική διπλή αγωνιστική, έβγαλαν μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ρογκαβόπουλος και Φαρίντ βρέθηκαν στην πεντάδα, ο Χουάντσο με τον Σορτς ανέλαβαν δράση και με τρίποντο του Κέντρικ Ναν, λίγο πριν από τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 13-4.

Στο +10 ο Παναθηναϊκός

Μετά το τάιμ άουτ ο Άρης επέστρεψε πιο… αποφασισμένος και με τρίποντο του Χαρέλ “έτρεξε” σερί 0-7 και μείωσε σε 13-11, μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παρ’ όλα αυτά δεν αγχώθηκε καθόλου, ο Χουάντσο συνέχιζε να αγωνίζεται σε υψηλές στροφές, ο Ρογκαβόπουλος “χτυπούσε” εντός και εκτός γραμμής τρίποντου και στη λήξη του δεκαλέπτου το σκορ από 13-11 είχε γίνει 23-13 από τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ.

Ο έλεγχος σε “πράσινα” χέρια”

Και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Με το τέλος της πρώτης περιόδου ο Εργκίν Αταμάν είχε χρησιμοποιήσει τους δέκα από τους δώδεκα παίκτες της ομάδας του, αλλάζοντας συνεχώς πρόσωπα και σχήματα. Οι “πράσινοι” ήταν στο 25-21 στο 13’, αλλά η επιστροφή του Φαρίντ στην πεντάδα άλλαξε τα δεδομένα. Ο έμπειρος σέντερ ήταν και πάλι εξαιρετικός και με πέντε δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 32-22. Η απάντηση του Άρη όμως ήταν άμεση και με δύο συνεχόμενα τρίποντα, μείωσε σε 34-30, με σερί 2-8, με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Εντυπωσιακός Άρης με 10/13 τρίποντα

Και στο επόμενο πεντάλεπτο ο Άρης πήρε… φωτιά και ήρθαν τα πάνω κάτω. Ο Παναθηναϊκός με δύο βολές του Κώστα Σλούκας προηγήθηκε με 36-30, με τους “κιτρινόμαυρους” να απαντούν με εντυπωσιακό τρόπο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με “πυρηνικό όπλο” της το τρίποντα (10/13 στη δεύτερη περίοδο) και τους Μήτρου-Λονγκ και Χαρέλ να τα βάζουν από παντού έκανε σερί 5-21 και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 41-51.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην δεύτερη περίοδο ο Άρης είχε 10/13 τρίποντα και μόλις 1/3 δίποντα, σκοράροντας 7 σερί τρίποντα και συνολικά 38 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, ο Άρης όμως ήταν και πάλι μπροστά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, όχι με τρίποντο αυτή τη φορά αλλά με δίποντο. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +12 και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να παίξουν άμυνα. Λίγο-λίγο οι “πράσινοι” πατούσαν το πόδι τους στο γκάζι, πίεζαν όλο και περισσότερο στην άμυνα και παράλληλα Φαρίντ και Ναν έκαναν τη δουλειά στην επίθεση. Το 41-53 στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου έγινε 51-53 και το ματς γύρισε και πάλι τούμπα. Στη συνέχεια ο Ναν ισοφάρισε σε 53-53 , αλλά ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να περάσει μπροστά παρά το γεγονός πως ο Όσμαν πήρε το… όπλο του και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 61-61, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Ο Άρης πήρε και πάλι διαφορά δύο πόντων, 61-63 με ωραία προσπάθεια του Λευτέρη Μποχωρίδη και ο Παναθηναϊκός έχασε 4 ευκαιρίες (2 τρίποντα του Όμσνα, ένα του Ναν και ένα φόλοου του Φαρίντ στη λήξη) είτε να περάσει μπροστά, είτε να ισοφαρίσει.

Ντέρμπι μέχρι τέλους

Οι δύο ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο με τον Άρη να έχει το προβάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα, μιας και ο Παναθηναϊκός έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να περάσει μπροστά. Ο Γκραντ με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε στον πόντο, 66-67, αλλά οι παίκτες του Μίλισιτς είχαν πάντα τη λύση να μείνουν μπροστά στο σκορ. Με δύο τρίποντα όμως, ένα από τον Σλούκας και ένα από τον Ναν, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, μετά από πάρα πολύ ώρα, με 72-71, στο 35’. Τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο για τον Παναθηναϊκός, από τον Χουάντσο αυτή τη φρου και 75-71, με τέσσερα λεπτά το ρολόι. Ο Άρης έμενε ζωντανός, με τον Χαρέλ να κάνει το 77-77, αλλά ο Φαρίντ, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, μετά από εξαιρετική ασίστ του Σλούκα κάρφωσε και έδωσε πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του και ένα λεπτό πριν το τέλος ο Κέντρικ Ναν έκανε το 81-77, με τους διαιτητές να μη δίνουν ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού και τον Μίλισιτς να καλεί τάιμ άουτ, αλλά να μην αλλάζει τίποτα στη συνέχεια και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη με 82-77.

Τα Δεκάλεπτα: 23-13, 41-51, 61-63, 82-77

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης