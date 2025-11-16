Stoiximan GBL: Το πανόραμα μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη

Onsports Team

Στην πρώτη θέση συνεχίζει να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

Η έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες των Ηρακλή, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με την κορυφή της βαθμολογίας να παραμένει αμετάβλητη.

Τα αποτελέσμα της 7ης αγωνιστικής:

15/11

Μύκονος-Πανιώνιος: 86-77

Καρδίτσα-Περιστέρι: 88-74

Μαρούσι-ΑΕΚ: 82-73

16/11

Ηρακλής-Κολοσσός: 86-71

Προμηθέας-Ολυμπιακός: 64-88

Παναθηναϊκός-Άρης: 82-77

Ρεπό: ΠΑΟΚ

