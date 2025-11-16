Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Stoiximan GBL: Το πανόραμα μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 20:43
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Το πανόραμα μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη

Στην πρώτη θέση συνεχίζει να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. 

Η έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες των Ηρακλή, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με την κορυφή της βαθμολογίας να παραμένει αμετάβλητη. 

Τα αποτελέσμα της 7ης αγωνιστικής:

15/11

Μύκονος-Πανιώνιος: 86-77

Καρδίτσα-Περιστέρι: 88-74

Μαρούσι-ΑΕΚ: 82-73

16/11

Ηρακλής-Κολοσσός: 86-71

Προμηθέας-Ολυμπιακός: 64-88

Παναθηναϊκός-Άρης: 82-77

Ρεπό: ΠΑΟΚ 

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία

 

 

 

 

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αλαφούζος: «Θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα»
4 λεπτά πριν Αλαφούζος: «Θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία
28 λεπτά πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία
SUPER LEAGUE
Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό
48 λεπτά πριν Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Ο Λεσόρ ίσως χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν – Εκτός ο Χολμς με Ντουμπάι»
1 ώρα πριν Αταμάν: «Ο Λεσόρ ίσως χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν – Εκτός ο Χολμς με Ντουμπάι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved