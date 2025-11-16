Stoiximan GBL: Το πανόραμα μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη
Στην πρώτη θέση συνεχίζει να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.
Η έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες των Ηρακλή, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με την κορυφή της βαθμολογίας να παραμένει αμετάβλητη.
Τα αποτελέσμα της 7ης αγωνιστικής:
15/11
Μύκονος-Πανιώνιος: 86-77
Καρδίτσα-Περιστέρι: 88-74
Μαρούσι-ΑΕΚ: 82-73
16/11
Ηρακλής-Κολοσσός: 86-71
Προμηθέας-Ολυμπιακός: 64-88
Παναθηναϊκός-Άρης: 82-77
Ρεπό: ΠΑΟΚ
