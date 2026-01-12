Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
Οnsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 22:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο

Έτοιμος να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα είναι πλέον ο Ζοάο Κανσέλο.

Ο διεθνής Πορτογάλος αμυντικός πέρασε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) ιατρικές εξετάσεις στη Βαρκελώνη και την Τρίτη (13/1) αναμένεται να υπογράψει στους «μπλαουγκράνα».

Οι Καταλανοί ενημέρωσαν επίσημα τη Δευτέρα (12/1) πως ο 31χρονος ακραίος αμυντικός ολοκλήρωσε τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του στο γραφείο του Τζουάν Λαπόρτα την Τρίτη (13/1).

Ο Κανσέλο θα αποκτηθεί ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
9 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
40 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
1 ώρα πριν Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
EUROLEAGUE
Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
2 ώρες πριν Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved