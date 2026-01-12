Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο

Οnsports Team

Έτοιμος να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα είναι πλέον ο Ζοάο Κανσέλο.

Ο διεθνής Πορτογάλος αμυντικός πέρασε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) ιατρικές εξετάσεις στη Βαρκελώνη και την Τρίτη (13/1) αναμένεται να υπογράψει στους «μπλαουγκράνα».

Οι Καταλανοί ενημέρωσαν επίσημα τη Δευτέρα (12/1) πως ο 31χρονος ακραίος αμυντικός ολοκλήρωσε τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του στο γραφείο του Τζουάν Λαπόρτα την Τρίτη (13/1).

João Cancelo passes medical. ✅ pic.twitter.com/uq7yzzCbPJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026

Ο Κανσέλο θα αποκτηθεί ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.