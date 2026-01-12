Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)

Οnsports Team

Η απόφαση για την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε γνωστή την επομένη μέρα της απώλειας του ισπανικού Super Cup (ήττα με 3-2 από την Μπαρτσελόνα).

Ο πρώτος από τους παίκτες που αντέδρασε σε αυτή την εξέλιξη ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 27χρονος Γάλλος σούπερ σταρ με μήνυμά του στα social media αποχαιρέτησε τον Τσάμπι Αλόνσο, υποστηρίζοντας πως ήταν ευχαρίστηση για εκείνον να παίζει για τον συγκεκριμένο προπονητή.

«Ηταν σύντομο το διάστημα αλλά ήταν ευχαρίστηση να παίζω για σένα και να μαθαίνω από σένα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες εμπιστοσύνη από την 1η μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή που είχε ξεκάθαρες ιδέες και ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο.

Την καλύτερη τύχη για το νέο σου κεφάλαιο», έγραψε ο Εμπαπέ μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, με το μήνυμά του αυτό να συνοδεύεται από μία φωτογραφία χειραψίας του με τον Τσάμπι Αλόνσο.

