Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
Οnsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 23:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε μέσω των social media τον Τσάμπι Αλόνσο.

Η απόφαση για την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε γνωστή την επομένη μέρα της απώλειας του ισπανικού Super Cup (ήττα με 3-2 από την Μπαρτσελόνα).

Ο πρώτος από τους παίκτες που αντέδρασε σε αυτή την εξέλιξη ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 27χρονος Γάλλος σούπερ σταρ με μήνυμά του στα social media αποχαιρέτησε τον Τσάμπι Αλόνσο, υποστηρίζοντας πως ήταν ευχαρίστηση για εκείνον να παίζει για τον συγκεκριμένο προπονητή.

«Ηταν σύντομο το διάστημα αλλά ήταν ευχαρίστηση να παίζω για σένα και να μαθαίνω από σένα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες εμπιστοσύνη από την 1η μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή που είχε ξεκάθαρες ιδέες και ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο.

Την καλύτερη τύχη για το νέο σου κεφάλαιο», έγραψε ο Εμπαπέ μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, με το μήνυμά του αυτό να συνοδεύεται από μία φωτογραφία χειραψίας του με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Δείτε το post:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
2 ώρες πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
3 ώρες πριν Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
EUROLEAGUE
Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
3 ώρες πριν Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved