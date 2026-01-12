Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
Οnsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 23:16
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, η μετακίνηση του Βάνια Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στον ΠΑΟΚ είναι «προ των πυλών».

Μία μεταγραφή που είχε «παίξει» το περασμένο καλοκαίρι, όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί με καθυστέρηση λίγων μηνών.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με τον ατζέντη του κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα λαμβάνει περί το 1.000.000 ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς έχουν προχωρήσει τις επαφές με τον ρωσικό σύλλογο, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό γύρω στα 3.000.000 ευρώ ενώ θα υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων, ατομικών κι ομαδικών.

Ο 26χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ, ύψους 1,86μ., έχει πραγματοποιήσει φέτος 20 εμφανίσεις με το σύλλογο από την Αγία Πετρούπολη, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029. Η επιθυμία του, ωστόσο, να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις – με τους ρωσικούς συλλόγους να είναι ακόμη τιμωρημένοι – φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
2 ώρες πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
3 ώρες πριν Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
EUROLEAGUE
Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
3 ώρες πριν Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved