Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο

Η Αναντολού Εφές χρειάστηκε ένα κρίσιμο τρίποντο του Σέιμπεν Λι στα 33" πριν από το τέλος για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπουγιουκτσεκμέτσε, επικρατώντας με 87-85.

Η Αναντολού Εφές τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμέτσε, ωστόσο απέφυγε ένα ακόμα κάζο, επικρατώντας εκτός έδρας με 87-85 για την 15η αγωνιστική της τουρκικής λίγκας.

Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο MVP των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Το κλειδί ωστόσο για τη νίκη ήταν και πάλι ο Σέιμπεν Λι. Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο στα 33" πριν από το τέλος, που διαμόρφωσε το 83-86 υπέρ της Εφές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές και 10 ασίστ σε 25:49!

Ο Αμερικανός είναι αναγεννημένος μετά την αποχώρησή του από τον Πειραιά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε EuroLeague και πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, σε 2 ματς για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει 18 πόντους μέσο όρο, με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, αλλά και 20.5 βαθμούς αξιολόγησης!

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 38-50, 65-70, 85-87.

Βαθμολογία