Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
Οnsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 22:11
EUROLEAGUE

Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο

Η Αναντολού Εφές χρειάστηκε ένα κρίσιμο τρίποντο του Σέιμπεν Λι στα 33" πριν από το τέλος για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπουγιουκτσεκμέτσε, επικρατώντας με 87-85.

Η Αναντολού Εφές τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμέτσε, ωστόσο απέφυγε ένα ακόμα κάζο, επικρατώντας εκτός έδρας με 87-85 για την 15η αγωνιστική της τουρκικής λίγκας.

Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο MVP των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Το κλειδί ωστόσο για τη νίκη ήταν και πάλι ο Σέιμπεν Λι. Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο στα 33" πριν από το τέλος, που διαμόρφωσε το 83-86 υπέρ της Εφές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές και 10 ασίστ σε 25:49!

Ο Αμερικανός είναι αναγεννημένος μετά την αποχώρησή του από τον Πειραιά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε EuroLeague και πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, σε 2 ματς για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει 18 πόντους μέσο όρο, με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, αλλά και 20.5 βαθμούς αξιολόγησης!

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 38-50, 65-70, 85-87.

Βαθμολογία

  1. Φενέρμπαχτσε 13-2
  2. Μπεσίκτας 13-2
  3. Μπαχτσεσεχίρ 11-4
  4. Τουρκ Τέλεκομ 10-5
  5. Τράμπζονσπορ 10-5
  6. Αναντολού Εφές 9-6
  7. Εσενλέρ 9-6
  8. Τόφας 8-7
  9. Γαλατάσαραϊ 8-7
  10. Μπούρσασπορ 6-9
  11. Μερκεζεφέντι 5-10
  12. Πετκίμ 5-10
  13. Μερσίν 4-11
  14. Μανίσα 4-11
  15. Καρσίγιακα 3-12
  16. Μπουγιουκτσεκμετσέ 2-13


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
9 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση του Εμπαπέ στην απόλυση του Αλόνσο (pic)
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
40 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Τελειωμένη» θεωρούν οι Ρώσοι τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
1 ώρα πριν Ισπανία: Πέρασε τα ιατρικά και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο
EUROLEAGUE
Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
2 ώρες πριν Τουρκία: Ο αναγεννημένος Σέιμπεν Λι έσωσε την Εφές από κάζο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved