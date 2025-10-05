Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας
Onsports team 05 Οκτωβρίου 2025, 15:29
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για λόγους ξεκούρασης.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Κώστα Σλούκα για λόγους ξεκούρασης, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της φετινής Greek Basket League.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον Τούρκο προπονητή να επιλέγει να του δώσει ανάσες μετά το απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Πανθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Εκτός εξάδας ξένων Όσμαν και Γιούρτσεβεν

Πανθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Εκτός εξάδας ξένων Όσμαν και Γιούρτσεβεν

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες
4 λεπτά πριν Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες
ΣΠΟΡ
Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»
53 λεπτά πριν Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας
BASKET LEAGUE
Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»
1 ώρα πριν Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved