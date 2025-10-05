Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας

Onsports team

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για λόγους ξεκούρασης.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Κώστα Σλούκα για λόγους ξεκούρασης, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της φετινής Greek Basket League.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον Τούρκο προπονητή να επιλέγει να του δώσει ανάσες μετά το απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.